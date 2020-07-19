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Транспортный налог предлагают отменить для тех, кто не ездит больше полугода

Новости. Общество
16:16, 20 Июля 2020
фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
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В Госдуме предложили освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.

Об этом говорится в письме члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгения Фёдорова на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

Речь идет о приостановлении регистрации транспортного средства на срок от шести месяцев со сдачей автономеров на безвозмездное хранение в ГИБДД с освобождением от уплаты транспортного налога за данный период.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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