Транспортный налог предлагают отменить для тех, кто не ездит больше полугода

В Госдуме предложили освободить автовладельцев от транспортного налога в случае простоя автомобиля более шести месяцев.

Об этом говорится в письме члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгения Фёдорова на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

Речь идет о приостановлении регистрации транспортного средства на срок от шести месяцев со сдачей автономеров на безвозмездное хранение в ГИБДД с освобождением от уплаты транспортного налога за данный период. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".