Налоги на недвижимость в Карели изменятся после государственной кадастровой оценки

Минимущества Карелии планирует в 2023 году провести государственную кадастровую оценку всех зданий, помещений и сооружений.
Кроме того, будет проведена оценка объектов незавершенного строительства и машиномест.
Об этом сообщается на официальной странице министерства Вконтакте.
От результатов оценки будет зависеть размер налоговых платежей.
В прошлом году закончилось проведение оценки земельных участков. Налоги по новой кадастровой стоимости юрлица будут платить в 2023 году, а физические – в 2024 году.
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