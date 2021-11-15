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Налоговики будут дежурить в торговых центрах Петрозаводска и выдавать платежки посетителям

Новости. Общество
15:22, 25 Ноября 2021
фото: © topobrazovanie.ru

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Инспекция ФНС по Петрозаводску откроет мобильные налоговые офисы в торговых центрах города, чтобы активизировать сбор имущественных налогов с физических лиц.

Как пояснили в пресс-службе ИФНС, посетители торговых центров смогут воспользоваться услугами мобильных налоговых офисов, что  проверить задолженность по имущественным налогам и получить платежные документы на оплату.

Кроме того, при предъявлении паспорта каждый желающий сможет получить сводное налоговое уведомление (СНУ) об уплате личных имущественных налогов за 2020 год, а также заполнить заявление на подключение к «Личному кабинету» налогоплательщика для физических лиц, что позволит в дальнейшем получать услуги налоговых органов дистанционно.

ИФНС опубликовала график работы мобильных офисов:

26 ноября 2021 г. с 13:00 до 16:00 — гипермаркет «Лента» (ул. Ленинградская, д. 13)

29 ноября 2021 г. с 16:00 до 19:00 — гипермаркет «Лента» (пр. Комсомольский, д. 27)

30 ноября 2021 г. с 16:00 до 19:00 — гипермаркет «Сигма» (пр. Лесной, д. 47)

1 декабря 2021 г. с 16:00 до 19:00 — гипермаркет «Лента» (пр. Комсомольский, д. 27)!

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