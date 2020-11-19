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Налоговики Карелии подготовили праздничный ролик ко Дню работника налоговых органов

Новости. Общество
10:32, 20 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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21 ноября налоговая служба отмечает профессиональный праздник, который в 2020 году стал для ФНС юбилейным: 30 лет с момента создания.

Сегодня налоговая служба – это высокопрофессиональная, технологичная  структура, обеспечивающая формирование бюджетов всех уровней, применяющая самые современные формы и методы работы, создающая прочную основу для социально-экономической стабильности региона. ФНС постоянно совершенствуется в сфере налогового администрирования, но за этим динамичным развитием стоит непрерывный и кропотливый труд сотен компетентных специалистов.

Сотрудники налоговых органов успешно решают задачи по сбору налогов и увеличению поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджет Карелии, что, в конечном счете, определяет главный результат – выполнение  социальных обязательств перед жителями, финансирование и воплощение важнейших программ и нацпроектов в различных областях. 

К профессиональному празднику налоговики подготовлен имиджевый ролик – результат совместной работы представителей налоговых органов Карелии и специалистов Телекомпании "Сампо ТВ 360".

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