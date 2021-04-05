Налоговые вычеты можно будет получать без деклараций и подтверждающих документов

Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект, направленный на упрощение порядка получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

По действующему законодательству для получения вычета надо подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ с подтверждающими право на вычеты документами и указанием суммы удержанного за год НДФЛ.

Согласно принятым изменениям, граждане РФ смогут получить вычеты по НДФЛ через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), не заполняя налоговые декларации и не собирая документы для подтверждения.

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