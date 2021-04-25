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Налоговый вычет при покупке жилья предлагают увеличить в 1,5 раза

Новости. Общество
16:13, 26 Апреля 2021
фото: Валентина Певцова/ТАСС
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Госдума приступила к работе над законопроектом, предлагающим увеличить сумму налогового вычета за строительство или покупку жилья с 2 миллионов до 3 миллионов рублей.

Как сообщает РИА Новости,  согласно пояснительной записке, проект предлагает увеличить имущественный налоговый вычет, который предусмотрен в связи с расходами на строительство или покупку жилья, с 2 миллионов до 3 миллионов рублей.

«А также увеличить имущественный налоговый вычет в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов по уплате процентов в соответствии с договором займа (кредита) с 3 до 4 миллионов рублей», — говорится в пояснительной записке.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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