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Нанимать новых работников собирается более 40% строительных фирм Карелии

Новости. Общество
09:56, 19 Июня 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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Увеличение численности работников в строительных компаниях Карелии в III квартале 2020 года ожидает 42% предприятий отрасли.

Об этом говорят результаты обследования деловой активности в строительстве, проведенного Карелиястатом.

В ходе исследования руководители строительных компаний ответили на вопросы о прогнозируемых изменениях в отрасли в III квартале 2020 года по сравнению со II кварталом.

Сокращение занятых в строительстве ожидает 12% респондентов, еще 46% не прогнозирует изменений этого показателя.

Какие еще изменения ожидаются в строительной отрасли, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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