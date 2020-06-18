Нанимать новых работников собирается более 40% строительных фирм Карелии

Увеличение численности работников в строительных компаниях Карелии в III квартале 2020 года ожидает 42% предприятий отрасли.

Об этом говорят результаты обследования деловой активности в строительстве, проведенного Карелиястатом.

В ходе исследования руководители строительных компаний ответили на вопросы о прогнозируемых изменениях в отрасли в III квартале 2020 года по сравнению со II кварталом.

Сокращение занятых в строительстве ожидает 12% респондентов, еще 46% не прогнозирует изменений этого показателя.

Какие еще изменения ожидаются в строительной отрасли, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".