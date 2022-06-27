Нападение с ножом на соседку из-за 500 рублей стоило жителю Карелии пяти лет колонии

Житель Сегежского района, угрожавший соседке смертью из-за отказа дать в долг деньги, отправится в колонию и заплатит компенсацию морального вреда.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, 31-летний житель Сегежского района признан виновным в разбойном нападении с незаконным проникновением в жилище. Суд приговорил мужчину к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденный обязан выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в сумме 200 000 рублей.

Установлено, что в один из дней декабря 2021 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попросил у соседки взаймы 500 рублей. После отказа он зашел в ее квартиру, где, угрожая ножом, потребовал деньги в обмен на жизнь. Соседка вновь отказала дать 500 рублей. Тогда разъяренный мужчина несколько раз ударил потерпевшую по голове и телу, причинив ей легкий вред здоровью. Не сломив волю женщины, он обыскал квартиру в поисках денег, но успеха не добился и скрылся с места преступления.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, в Карелии молодые грабители, забившие свою жертву до смерти, получили 18,5 лет колонии на двоих.