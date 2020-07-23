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Напарник по работе облегчил кошелек жителя Карелии на 135 тысяч рублей

Новости. Криминал
08:30, 24 Июля 2020
фото: ТАСС / Даниил Колодин
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В Костомукше пенсионера обокрал напарник по работе, стянув из кошелька 135 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши с заявлением о краже обратился 64-летний горожанин. Он рассказал, что из его кошелька были похищены 135 тысяч рублей. Мужчина заметил пропажу случайно, когда перекладывал кошелек в другую одежду – он стал заметно легче.

Сотрудники уголовного розыска в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к произошедшему 44-летнего подозреваемого. Мужчина – напарник заявителя по работе в содеянном сознался.

Он пояснил, что похищенные деньги потратил на погашение собственных кредитов и алкоголь. Однако все спустить он не успел и вернул коллеге 60 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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