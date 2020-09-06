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Наплавной мост в микрорайоне Петрозаводска перекроют поздним вечером

Новости. Общество
11:10, 07 Сентября 2020
фото: © паблик Вконтакте "Понтонный мост в Соломенном"
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Перерправа в Соломенном будет перекрыта в течение двух часов из-за необходимости проведения ремонтных работ.

Как сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска, в понедельник, седьмого сентября, с 22 часов до полуночи будет закрыт проезд по наплавному мосту в Соломенном. Временные неудобства связаны с ремонтом электроосвещения на объекте.

Пропуск экстренных служб по мосту при необходимости будет обеспечен. Администрация Петрозаводска просит водителей заранее планировать свои поездки с учётом проводимых работ.

Год назад переправу также перекрывали для замены освещения на объекте.

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Комментарии

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кир
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Как на счет стационарного моста к столетию? Слабо? Слабо, как до дела дойдёт.
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