Наплавной мост в микрорайоне Петрозаводска перекроют поздним вечером

Перерправа в Соломенном будет перекрыта в течение двух часов из-за необходимости проведения ремонтных работ.

Как сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска, в понедельник, седьмого сентября, с 22 часов до полуночи будет закрыт проезд по наплавному мосту в Соломенном. Временные неудобства связаны с ремонтом электроосвещения на объекте.

Пропуск экстренных служб по мосту при необходимости будет обеспечен. Администрация Петрозаводска просит водителей заранее планировать свои поездки с учётом проводимых работ.

Год назад переправу также перекрывали для замены освещения на объекте.