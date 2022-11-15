Направление на Петрозаводск вошло в число популярнейших у любителей поездок в сидячих вагонах

Маршрут из северной столицы в Карелию стал одним из 20 самых востребованных в стране.

Сервис путешествий Туту.ру выяснил, куда чаще всего отправляются путешественники в сидячих вагонах. Аналитики выделили 20 самых популярных направлений и посчитали средние чеки за поездку в декабре.

Самым популярным оказалось направление Москва — Санкт-Петербург. Средний чек поездки между двумя столицами составил 3 355 рублей.

На втором месте оказался маршрут Москва — Нижний Новгород. Также очень популярным оказался маршрут Краснодар — Адлер.

В число топ-20 в числе прочих вошел и маршрут Санкт-Петербург — Петрозаводск. Бюджет его оказался не самым большим — всего 1 241 рубль.