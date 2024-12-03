Нарядно и свежо: Колыхматова рассказала, как Петрозаводск готовится к Новому году

Город украшают не только гирляндами и световыми консолями, но и живыми елями.
Петрозаводск готовится к Новому году, сообщила в личном профиле глава города Инна Колыхматова.
Украшаем город не только гирляндами и световыми консолями, но и живыми елями. Зимние красавицы в вазонах расставим в центральной части города. Первые уже установили на проспекте Карла Маркса
— поделилась градоначальница.
«Нарядно и свежо», — описала мэр зимнюю карельскую столицу.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание