Нарядно и свежо: Колыхматова рассказала, как Петрозаводск готовится к Новому году

Город украшают не только гирляндами и световыми консолями, но и живыми елями.

Петрозаводск готовится к Новому году, сообщила в личном профиле глава города Инна Колыхматова.

Украшаем город не только гирляндами и световыми консолями, но и живыми елями. Зимние красавицы в вазонах расставим в центральной части города. Первые уже установили на проспекте Карла Маркса

— поделилась градоначальница.

«Нарядно и свежо», — описала мэр зимнюю карельскую столицу.