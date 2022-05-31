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Нарколог назвал самый безвредный в жару алкоголь

Новости. Общество
00:10, 05 Июня 2022
фото: © shutterstock.com/MaKo-studio

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Нарколог Брюн сообщил, что в жару из алкоголя лучше выбрать белое сухое вино с лимоном.

В жару предпочтительны безалкогольные напитки, которые лучше утоляют жажду, а из алкогольных — белое сухое вино, рассказал РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

По его словам, любой алкоголь причиняет определенный вред, поскольку этанол дает дополнительную нагрузку на печень, на сердечно-сосудистую систему. Однако от белого сухого вина вреда меньше.

"И речь не об алкогольной составляющей, так как она одна и та же что для легкого сухого белого вина, что для водки. По существу, это дозозависимый эффект — чем больше мы выпиваем алкоголя, тем больше вреда наносим своему организму. А что касается дополнительных различных составляющих — вина, пива, крепких напитков, — то наиболее легким напитком, наименее вредным является сухое белое вино. Если жарко, лучше разбавить водой напополам, добавить туда можно лимон, это прекрасное средство для утоления жажды, более легкого переноса жары, возмещения водного баланса, и туда же еще входят различные микроэлементы, поэтому еще и восполнение солевого баланса", — сказал Брюн.

Тем не менее, подчеркнул он, лучше все-таки сделать выбор в пользу безалкогольных напитков — обычной воды или травяного чая.

По словам нарколога, утверждения о том, что бокал вина за обедом приносит пользу, — это миф.

"Мы не можем говорить о пользе вина. Если мы произносим слово "польза", то мы должны понимать, что это относится к разряду лекарств. А лекарства принимаются чайными, в крайнем случае столовыми ложками. Можно один раз, можно два раза в сутки. Но никто чайными ложками пить вино не будет", — пояснил Брюн.

Ранее Брюн предупреждал о том, что в жару не следует смешивать удовольствия от пляжного отдыха и алкоголя: жара сама по себе меняет вегетативную систему организма, и алкоголь может нанести двойной и даже тройной вред.

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