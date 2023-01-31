Нарколог в Карелии рассказала, какая ломка и болезни ждут любителей вейпов

Врач наркодиспансера Карелии Марина Наймович рассказала, как любители подымить сигареты, вейпы и айкосы попадают в зависимость, от которой можно избавиться только через ломку.
Сегодня часто можно увидеть подростков в клубах пара или автомобили, из окон которых вырывается дым, словно сам Хоттабыч сидит за рулем.
Что курят все эти люди? Опасно ли это? Почему от них пахнет вишней и ванилью, а не привычным для нас табаком?
Об этом поговорили с врачом психиатром-наркологом Республиканского наркологического диспансера, заведующей отделом профилактики наркологических расстройств. Мариной Сергеевной Наймович.
Узнали, что такое айкосы и вейпы, чем они отличаются от сигарет, можно ли курильщикам со стажем с помощью них избавиться от пагубной привычки или, наоборот, обрести зависимость и какая ломка ждет любителей попарить и подымить.
Ответы на эти вопросы читайте в материале «Дым без огня».
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