Наркоман, алкоголик и эпилептик лишились водительских прав в Петрозаводске

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Водители лишились прав из-за медицинских противопоказаний, сообщили в прокуратуре Карелии.
Петрозаводский городской суд лишил прав трех водителей, страдающих эпилепсией, наркоманией и алкоголизмом.
Основанием для обращения прокуратуры в суд в первом случае послужила информация ГИБДД о наличии у мужчины, страдающего эпилепсией, водительского удостоверения. Данный факт был установлен при прохождении лечения в больнице.
Другие случаи были выявлены в результате сверок с медицинским учреждением.
Ранее жителя Прионежского района лишили водительских прав из-за диагноза "синдром зависимости от алкоголя 2 стадии".
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