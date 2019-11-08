Наркоман, алкоголик и эпилептик лишились водительских прав в Петрозаводске

Водители лишились прав из-за медицинских противопоказаний, сообщили в прокуратуре Карелии.

Петрозаводский городской суд лишил прав трех водителей, страдающих эпилепсией, наркоманией и алкоголизмом.

Основанием для обращения прокуратуры в суд в первом случае послужила информация ГИБДД о наличии у мужчины, страдающего эпилепсией, водительского удостоверения. Данный факт был установлен при прохождении лечения в больнице.

Другие случаи были выявлены в результате сверок с медицинским учреждением.

Ранее жителя Прионежского района лишили водительских прав из-за диагноза "синдром зависимости от алкоголя 2 стадии".