Наркоман, избивший полицейского в Карелии, отделался "условкой"

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Житель Сортавалы не хотел проходить обследование на выявление наркотиков в крови, сообщили в прокуратуре Карелии.
В апреле сотрудники полиции доставили мужчину в Сортавальскую ЦРБ с целью подтверждения или опровержения факта употребления им наркотических средств без назначения врача, поскольку у последнего были выявлены внешние признаки наркотического опьянения.
Находясь в помещении больницы, подсудимый не выполнил законное требование о прохождении медицинского освидетельствования, толкнул полицейского и нанёс ему удар кулаком в височную область, после чего предпринял попытку скрыться.
Подсудимый ранее неоднократно судим за сбыт и хранение наркотиков. В его действиях усматривается рецидив преступлений.
Суд приговорил мужчину к 2 годам условно.
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