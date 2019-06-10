Наркоман, избивший полицейского в Карелии, отделался "условкой"

Житель Сортавалы не хотел проходить обследование на выявление наркотиков в крови, сообщили в прокуратуре Карелии.

В апреле сотрудники полиции доставили мужчину в Сортавальскую ЦРБ с целью подтверждения или опровержения факта употребления им наркотических средств без назначения врача, поскольку у последнего были выявлены внешние признаки наркотического опьянения.

Находясь в помещении больницы, подсудимый не выполнил законное требование о прохождении медицинского освидетельствования, толкнул полицейского и нанёс ему удар кулаком в височную область, после чего предпринял попытку скрыться.

Подсудимый ранее неоднократно судим за сбыт и хранение наркотиков. В его действиях усматривается рецидив преступлений.

Суд приговорил мужчину к 2 годам условно.