Наркомана из Карелии приговорили к 5,5 годам колонии за побои и вымогательство

Житель Сортавалы осужден за вымогательство и умышленное причинение вреда здоровью, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 23-летний мужчина, увлекающийся наркотиками, с декабря 2019 года по январь 2020 года, узнав, что его знакомый занимается распространением наркотиков, потребовал рассказать о закладках, а также похитил сотовый телефон, телевизор и 40 тысяч рублей.

Кроме того, подсудимый в феврале 2020 года сломал челюсть другому жителю Сортавалы.

Ранее судимый житель Карелии был приговорен к 5,5 годам колонии общего режима.

Также рецидивиста обязали выплатить компенсации морального вреда на общую сумму более 280 тысяч рублей.