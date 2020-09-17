Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Смертельная авария произошла на трассе в Карелии 7
17.09.2020 17:56
Новое здание взрослой поликлиники может появиться на Кукковке уже через пять лет 2
17.09.2020 18:20
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 1
17.09.2020 14:45
Соперница Екатерины Дорожко выложила в Сеть откровенный снимок с футболистом (ФОТО) 2
Сегодня 07:25
В Петрозаводске ищут вандалов, расписавших стены дома в центре города (ВИДЕО) 6
Сегодня 10:06

Наркомана из Карелии приговорили к 5,5 годам колонии за побои и вымогательство

Новости. Криминал
14:00, 18 Сентября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Загрузка...

Житель Сортавалы осужден за вымогательство и умышленное причинение вреда здоровью, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 23-летний мужчина, увлекающийся наркотиками, с декабря 2019 года по январь 2020 года, узнав, что его знакомый занимается распространением наркотиков, потребовал рассказать о закладках, а также похитил сотовый телефон, телевизор и 40 тысяч рублей. 

Кроме того, подсудимый в феврале 2020 года сломал челюсть другому жителю Сортавалы.

Ранее судимый житель Карелии был приговорен к 5,5 годам колонии общего режима.

Также рецидивиста обязали выплатить компенсации морального вреда на общую сумму более 280 тысяч рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2020, 19:40
Шеф-повар развеял мифы о лавровом листе
13.09.2020, 09:34
ГИБДД Карелии предупреждает водителей об опасности на дороге
13.09.2020, 21:40
Заворотнюк опубликовала в Сети новые фотографии
13.09.2020, 19:00
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАРАЖЕНИЕ КОРОНАВИРУСОМ ШКОЛЬНИКОВ, ВОЯЖ БЛОГЕРА ВАРЛАМОВА И РОСТ ТАРИФА НА ТЕПЛО
14.09.2020, 18:58
Самолет не смог набрать высоту и вылететь из Сочи в Петрозаводск
13.09.2020, 15:35
В Карелию идут заморозки

Аналитика

17.09.2020 14:45
Капитал
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 1
Бывший работник "Карелия ДСП" рассказал, как оттуда вывозят металл, несмотря на арест приставами имущества завода.
Как Петрозаводск вернул себе свое лицо 5
16.09.2020 16:06
Председатель остался за решеткой 14
15.09.2020 13:04
Кирха – в подарок 3
11.09.2020 08:04
"Мы стали никому не нужны" 27
11.09.2020 07:30
Вся аналитика

Чтиво

17.09.2020 11:38
Личное мнение
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 5
Вышла в свет книга-исследование Николая Яковлевича Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
Перенесшие COVID-19 и пневмонию пациенты могут восстановить здоровье в "Костной клинике"
10.09.2020 15:38
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»