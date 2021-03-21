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Наркоманы на севере Карелии используют мессенджеры для покупки зелья

Новости. Криминал
14:17, 22 Марта 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин
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В Костомукше полицейские раскрыли несколько преступлений, связанных с хранением наркотиков, сообщили в МВД Карелии.

В отдел МВД России по Костомукше поступила оперативная информация о том, что один из местных жителей, ранее неоднократно судимый, может быть причастен к незаконному обороту наркотиков на территории города. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 37-летний горожанин был задержан в лесном массиве около городской свалки. В ходе личного досмотра в кармане его брюк полицейские обнаружили и изъяли наркотическое вещество массой чуть более одного грамма, расфасованное по пакетам. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело.

Следствие установило, что наркотик обвиняемый приобрел с целью личного потребления. По его словам, он купил его через мессенджер. Оплату произвел через электронный кошелек, после чего получил сообщение о местонахождении наркотика. Свою вину фигурант уголовного дела полностью признал, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.

Аналогичные уголовные дела расследованы по другим фактам. Так, в одном случае обвиняется в незаконном хранении запрещенных веществ в крупном размере без цели сбыта 26-летний горожанин, ранее уже неоднократно нарушавший закон – он также был задержан полицейскими в лесополосе, при нем находился сверток с наркотическим веществом массой 1,105 грамма и шприцы. Костомукшанин признался, что получил наркотик бесконтактным способом, сбывать его не собирался, хранил исключительно для личного употребления.

В другом случае в подъезде одного из жилых домов полицейские задержали молодого человека 1988 года рождения, в карманах которого были обнаружены свертки с синтетическим наркотиком массой 1,385 грамма, а также приспособление для его употребления. Обвиняемый сообщил, что наркотики приобрел для себя.

В настоящее время все уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд.

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