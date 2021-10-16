Наркополицейские посетят излюбленные места тусовок молодежи в Петрозаводске

В Карелии стартует второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», рассказали в МВД республики.

В период с 18 по 29 октября в Республике Карелия пройдет второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Данная акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, а также на оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

В рамках акции сотрудники полиции проведут рейдовые мероприятия в местах массового пребывания несовершеннолетних и молодежи для пресечения преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Граждан, столкнувшихся с проблемой наркомании, а также тех, кому стало известно о наркопреступлениях, просят сообщать в полицию по телефону дежурной части МВД по республике Карелия - 8814 271 54 20.