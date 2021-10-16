Реклама

Наркополицейские посетят излюбленные места тусовок молодежи в Петрозаводске

Новости. Общество
10:40, 16 Октября 2021
фото: © pxhere.com

Новости партнеров

В Карелии стартует второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», рассказали в МВД республики.

В период с 18 по 29 октября в Республике Карелия пройдет второй этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Данная акция направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, а также на оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

В рамках акции сотрудники полиции проведут рейдовые мероприятия в местах массового пребывания несовершеннолетних и молодежи для пресечения преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Граждан, столкнувшихся с проблемой наркомании, а также тех, кому стало известно о наркопреступлениях, просят сообщать в полицию по телефону дежурной части МВД по республике Карелия - 8814 271 54 20.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
stranger
2021-10-16 13:01:13
Предполагаю, кто создал условия при которых, молодой человек пытается найти себя в состоянии изменённого сознания? Значит ему здесь не комфортно? Массовая молодёжная наркомания - это маркер стран с очень высокой степенью расслоения общества по материальному, интеллектуальному и культурному уровню. Сверхбогатые сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть, а нищие от невозможности себя сформировать и реализовать, как
личность. Деградация на двух полюсах стимулирующая процесс обратной селекции.
prostor
2021-10-16 11:13:59
Во всех окрестных лесах ходят толпы наркоманов, одни наверно закладывает закладки, другие их собирают, много раз наблюдал как эти закладки рыщут, пытаются найти, разве что слепой этих наркоманов не видел! И что толку? Где облавы? Сам бы уже поймал человек 20, но прав на это у меня нет. И по всей видимости ловить таких не трудно, они не стесняются искать наркоту прямо перед людьми. А МВД советую чаще работать в лесах расположенных в черте города, с собаками!
Роман Ромааан
2021-10-16 11:56:00
prostor, после ваших советов молодёжи лучше в лес не захолить))) всех под белы рученьки и привет, "...ну и что, что погулять вышел.."))
комба
2021-10-16 11:24:26
prostor, тоже всегда вижу парней, которые отрешённо бродят вдоль домов и закладки ищут. Где группа быстрого реагирования? Всем пофиг - это не проблема для ментов. :)
комба
2021-10-16 10:56:30
За наркотики только казнить, самые человечные во всем мире. :) Ничего вы не можете и не умеете, бестолочи.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.10.2021, 09:53
В Минздраве Карелии рассказали, как будут получать медпомощь непривитые от коронавируса
12.10.2021, 12:34
В Карелии вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
09.10.2021, 16:12
Любарский возразил критикам сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске
14.10.2021, 07:00
Петиция против ограничений посещения больниц из-за коронавируса вызвала широкий отклик в Карелии
12.10.2021, 12:53
Стало известно, когда введут ограничения для посещения поликлиник и больниц Карелии
13.10.2021, 16:11
Проект изменений в Генплане Петрозаводска предусматривает снос «хрущевок»

Аналитика

15.10.2021 09:24
Капитал
Здравляндия: «в детстве от кожных заболеваний можно избавиться на всю оставшуюся жизнь»
Дерматолог детской клиники «Здравляндия» Алексей Валерьевич Попов отвечает на вопросы почему именно в детском возрасте важно уделить особенное внимание лечению кожных заболеваний.
Жил да был QR-код за углом, и его ненавидел весь дом 6
15.10.2021 09:23
Арбитражный управляющий выставил на торги офис-склад
14.10.2021 10:15
На съезд «Единой России» в «мягком вагоне» 23
12.10.2021 15:25
Ресторан — дело серьезное 12
12.10.2021 13:56
Вся аналитика

Чтиво

15.10.2021 11:12
Личное мнение
«Надеюсь, когда весь этот бред закончится, вы все ещё сможете приходить в мои рестораны» 8
Известный петрозаводский ресторатор Сергей Ли высказался о введении в Карелии QR-кодов для посещения заведений общепита.
Лечим астигматизм по-новому
04.10.2021 09:00
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»