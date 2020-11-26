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Наркоторговец в Карелии получил условный срок

Новости. Криминал
14:29, 27 Ноября 2020
фото: © коллаж Столица на Онего
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В Сегеже местный житель, торговавший наркотиками, получил условный срок, сообщили в МВД Карелии.

Ранее полицейские в Сегежском районе в ходе специальных мероприятий задержали с поличным 24-летнего местного жителя.

Он сбыл синтетический наркотик, всего более 3 граммов амфетамина. В настоящее время фигурант уже предстал перед судом, который признал его виновным и приговорил к наказанию в виде трех лет лишения свободы условно.

Оперативники продолжили работу, установили канал поступления наркотика и задержали второго участника. Им оказался также 24-летний мужчина, житель Медвежьегорска.

По версии следствия, он приобрел в нелегальном интернет-магазине наркотик, который передал знакомому сегежанину для дальнейшей реализации. Доселе не привлекавшийся к уголовной ответственности гражданин находится под подпиской о невыезде. На него возбуждено уголовное дело по двести двадцать восьмой статье.

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