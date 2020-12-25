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Нарушений на дорогах Карелии за год стало в 1,5 раза больше

Новости. Общество
11:04, 26 Декабря 2020
фото: ГИБДД Карелии
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В этом году водители нарушали правила дорожного движения в полтора раза чаще, чем в прошлом, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Карелии за 11 месяцев было зафиксировано почти 510 тысяч правонарушений в области дорожного движения, в том числе 404 тысячи нарушений ПДД зафиксировано с помощью комплексов фотовидеофиксации.

На карельских дорогах работает 131 камера (на 7 больше, чем было в прошлом году). Места их расположения можно посмотреть на сайте ГИБДД.РФ.

Большинство камер установлено на загородных автодорогах и настроены на фиксацию нарушений скоростного режима.

За 11 месяцев было зафиксировано 394 463 превышения скорости движения, 1665 выездов на встречную полосу в нарушение ПДД РФ.

В населенных пунктах камеры зафиксировали:
- 3577 нарушений проезда на запрещающий сигнал светофора,
- 3455 нарушений несоблюдения требований дорожных знаков и разметки,
- 942 нарушения не пропуска пешеходов.

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