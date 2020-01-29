Нарушения требований безопасности выявлены в аэропорту "Петрозаводск"

Международный аэропорт "Петрозаводск" не получил сертификат по авиабезопасности, и по закону не имеет права продолжать свою деятельность.

26 января истек срок действия двухгодичного сертификата по авиационной безопасности, выданного аэропорту "Петрозаводск" Управлением транспортной безопасности федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Получить новый сертификат на аналогичный срок аэропорту пока не удалось.

Тем не менее, он продолжает свою работу, несмотря на то, что пункт 98 приказа Министерства транспорта России от 25 августа 2015 года за № 264, гласит, что его "деятельность без сертификата не допускается".

Как это повлияет на организацию авиарейсов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".