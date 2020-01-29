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Нарушения требований безопасности выявлены в аэропорту "Петрозаводск"

Новости. Общество
09:11, 30 Января 2020
фото: © РИА Новости / Илья Тимин
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Международный аэропорт "Петрозаводск" не получил сертификат по авиабезопасности, и по закону не имеет права продолжать свою деятельность.

26 января истек срок действия двухгодичного сертификата по авиационной безопасности, выданного аэропорту "Петрозаводск" Управлением транспортной безопасности федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Получить новый сертификат на аналогичный срок аэропорту пока не удалось.

Тем не менее, он продолжает свою работу, несмотря на то, что пункт 98 приказа Министерства транспорта России от 25 августа 2015 года за № 264, гласит, что его "деятельность без сертификата не допускается".

Как это повлияет на организацию авиарейсов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-01-30 11:03:29
Так почему они тогда продолжают полёты не имея сертификата по авиационной безопасности. Где надзорные органы и почему не наложен запрет на полёты?
Клим
2020-01-30 09:48:50
"МЫ СТРОИЛИ, СТРОИЛИ И, НАКОНЕЦ, ПОСТРОИЛИ!! АБДУЛЛА! ПОДЖИГАЙ!" ( с )
Чем занимаются начальники в этом аэропорту , одному богу известно .
Zim
2020-01-30 10:25:54
Клим, а что могут сделать «начальники в этом аэропорту», если отказывают в необходимом финансировании? Вы как думаете?
Клим
2020-01-30 10:34:58
Я вообще о плохом не думаю когда летаю . Думать должны те кому налоги плачу на зарплату .
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