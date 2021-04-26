Кроссовер устроил ДТП в центре Петрозаводска и снес каменную клумбу (ВИДЕО)

Вечером на проспекте Ленина автомобиль протаранил встречную машину и едва не въехал в торговый центр.

Камера наружного видеонаблюдения компании «Сампо» зафиксировала аварию на перекрестке проспекта Ленина и улицы Анохина.

В минувший понедельник, 26 апреля, в 23.00 автомобиль, выезжавший с улицы Анохина на проспект Ленина, взял слишком большой радиус поворота, в результате чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся со стоявшей там машиной. После этого нарушитель выехал на тротуар, где снес каменную клумбу.

Ролик выложен в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».