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Кроссовер устроил ДТП в центре Петрозаводска и снес каменную клумбу (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:54, 27 Апреля 2021
фото: © кадр из видео
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Вечером на проспекте Ленина автомобиль протаранил встречную машину и едва не въехал в торговый центр.

Камера наружного видеонаблюдения компании «Сампо» зафиксировала аварию на перекрестке проспекта Ленина и улицы Анохина.

В минувший понедельник, 26 апреля, в 23.00 автомобиль, выезжавший с улицы Анохина на проспект Ленина, взял слишком большой радиус поворота, в результате чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся со стоявшей там машиной. После этого нарушитель выехал на тротуар, где снес каменную клумбу.

Ролик выложен в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-04-27 10:33:17
Все выглядит так, как выглядит года за рулем бухой :)
А может там кто-то кому-то на ходу делал французскую любовь - весна как-никак :) Рулить было некогда. когда такое дело ну и БАМ-С, приехали :)

Вот граждане настройщики городских светофоров всё куда-то торопятся (вероятно ко Господу представится раньше времени) и других подгоняют, совмещают пешеходные фазы светофоров с автомобильными. Вот были бы на зебре люди в этот момент. этот овощ их бы размазал :)
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