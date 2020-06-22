Нарушители привезли в Карелию лес без необходимых документов

В Карелию привезли лесопродукцию без карантинного сертификата, сообщает Россельхознадзор республики.

Управление Россельхознадзора по Карелии, Архангельской области и Ненецкому автономному округу установило, что в адрес одного из предприятий в Карелии поступил груз (балансы хвойных пород) по уже использованному ранее карантинному сертификату. Лесопродукция была заготовлена на территории Тверской области, где установлены карантинные фитосанитарные зоны по карантинным вредителям - усачам рода Monochamus.

Так, 2 мая 2020 года на предприятие в Кондопожский район поступила партия балансов хвойных пород (ель) объемом 58 куб. м; еще одна партия такого же объема поступила 3 мая. Обе партии сопровождал один и тот же карантинный сертификат, который должен подтверждать карантинную фитосанитарную безопасность продукции.

Информация о выявленном нарушении была передана в Управление Россельхознадзора по Тверской области. Юридическое лицо, вывезшее лесопродукцию из карантинной фитосанитарной зоны без карантинного сертификата, привлечено к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ, сообщили в Россельхознадзоре.

Ранее сообщалось, что несколько фирм вывозили лес из Карелии без документов.