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Несколько фирм вывозили лес из Карелии без документов

Новости. Общество
12:41, 11 Июня 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
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Лесоперерабатывающие предприятия Карелии вывозили в другие регионы продукцию без карантинных сертификатов, сообщили в управлении Россельхознадзора.

Предприятия с нарушениями вывозили лес с марта по май.

Так, одно предприятие из Костомукши направило в Санкт-Петербурге лесоматериалы хвойных пород общим объемом 822 кубометров. Еще одна организация отправила московской фирме 356,5 кубометров пиломатериалов хвойных пород, третья –направила получателю в Москву 330,7 кубометров. 

Нарушителям выдали предостережения.

Напомним, компанию в Карелии оштрафовали за вывоз леса в Финляндию без документов.

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Комментарии

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елпидифор
2020-06-11 15:20:18
Бойцы лесного надзора, так назовите названия фирм. имена их владельцев, а то как-то "до новой встречи" называется.
zanoza
2020-06-11 12:49:16
Что значит нарушителям выданы предостережения? Мафия бессмертна? :)
Варя
2020-06-11 15:06:15
zanoza, ОПГ бессмертна....кто они все знают....
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