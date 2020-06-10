Несколько фирм вывозили лес из Карелии без документов

Лесоперерабатывающие предприятия Карелии вывозили в другие регионы продукцию без карантинных сертификатов, сообщили в управлении Россельхознадзора.

Предприятия с нарушениями вывозили лес с марта по май.

Так, одно предприятие из Костомукши направило в Санкт-Петербурге лесоматериалы хвойных пород общим объемом 822 кубометров. Еще одна организация отправила московской фирме 356,5 кубометров пиломатериалов хвойных пород, третья –направила получателю в Москву 330,7 кубометров.

Нарушителям выдали предостережения.



Напомним, компанию в Карелии оштрафовали за вывоз леса в Финляндию без документов.