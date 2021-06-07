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Нарушившая законы гостеприимства жительница Карелии оказалась в суде

Новости. Криминал
13:02, 08 Июня 2021
фото: © womanadvice.ru

Жительница Сортавалы, ограбившая приютившего её земляка, получила условный срок, сообщили на сайте местного суда.

Сортавальский городской суд вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в нескольких преступлениях.

Минувшей осенью житель Сортавалы приютил в своей квартире землячку, жилье которой, по её словам, было непригодно для проживания. Однако корысть и страсть к спиртному толкнула женщину на преступление. Нарушив законы, как гостеприимства, так и уголовный, жительница Сортавалы совершила две кражи имущества хозяина квартиры, а также списала деньги с его банковского счета.

Суд счел вину женщины доказанной и назначил ей наказание в виде условного лишения свободы. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

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