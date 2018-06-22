Наружная реклама в Петрозаводске подорожала

Администрация Петрозаводска установила новый размер платы за квадратный метр рекламной конструкции.

Мэрия города подготовила постановление "Об утверждении размера базовой ставки за 1 кв.м информационного поля рекламной конструкции в год". Документ подписан главой города Ириной Мирошник, его текст размещен на сайте администрации.

Сколько будет стоить 1 кв.м рекламной площади, читайте в материале деловой интрнет-газеты "Вести Карелии".