Наружная реклама в Петрозаводске подорожала

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Администрация Петрозаводска установила новый размер платы за квадратный метр рекламной конструкции.
Мэрия города подготовила постановление "Об утверждении размера базовой ставки за 1 кв.м информационного поля рекламной конструкции в год". Документ подписан главой города Ириной Мирошник, его текст размещен на сайте администрации.
Сколько будет стоить 1 кв.м рекламной площади, читайте в материале деловой интрнет-газеты "Вести Карелии".
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