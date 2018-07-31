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Новости. Политика
08:05, 31 Июля 2018

"Нас было 100 тысяч, и все злые"

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Редактор "Столицы на Онего" побывала на всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста в Москве.

Редактор "Столицы на Онего" Наталья Захарчук побывала на шествии и митинге против пенсионной реформы, которые прошли в минувшую субботу в российской столице.   

"Была на митинге против повышения пенсионного возраста в Москве. В Петрозаводске проводили свою акцию протеста, поехать в Москву не смогли, так что я за всех карелов в столице боролась. Что хочу сказать? Когда власти опять заявят, что никто не пришел, а в СМИ передадут - было 4 тысячи человек, просто посмотрите на эти фото. Нас было не менее 100 тысяч, и все злые. На путиных-медведевых-едросов. И, конечно, все против этой людоедской пенсионной реформы", - написала Наталья на своей странице в соцсети.

Напомним, в Москве 28 июля, в день всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста, объявленной КПРФ, состоялся многотысячный митинг.  Он проходил под лозунгом "Не допустим социальный террор власти против собственного народа!" и был направлен против пенсионной реформы, заявленной правительством страны.

По ряду независимых оценок, в шествии и митинге приняли участие до 100 тысяч человек (власти, естественно, называют на порядок меньшую цифру). Все пространство от Комсомольской площади до проспекта академика Сахарова было заполнено людьми до отказа.  

Во время шествия участники скандировали: "Пора менять власть!", "Долой министров-капиталистов!", "Позор "Единой России"!", "Правительство - в отставку!", "Путина - в отставку!" и "Нет повышению пенсионного возраста".

Как сообщили организаторы акции протеста, чтобы принять участие в шествии и митинге, в Москву приехали представители 15 регионов центральной России. А всего в эти дни протестные мероприятия прошли в 195 российских городах. В общей сложности в них приняли участие около 500 тысяч человек.

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Сергей
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