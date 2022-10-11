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«Нас прессовали»: в Карелии свидетель по делу фермера Шалак пожаловалась на давление

Новости. Общество
17:45, 15 Октября 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Защита фермера Ираиды Шалак, которую судят за мошенничество, пожаловалась на давление со стороны следствия на свидетелей.

В Карелии продолжаются слушания по делу олонецкого фермера Ираиды Шалак, которую обвиняют в мошенничестве с государственными грантами. На минувшей неделе опрашивали свидетелей.

В Петрозаводском суде в качестве свидетеля была допрошена Тамара Андреева, которая была в числе тех, кто получил грантовые деньги на развитие фермерского хозяйства под кураторством Ираиды Шалак. Свидетель заявила в суде, что давно знакома с подсудимой, что гранты, в оформлении которых помогала Шалак, брала с мужем на конкретные цели. Бумажную работу, по словам свидетельницы, также вела Ираида Шалак.

Однако в суде признания свидетеля вошли в противоречия с ее же собственными словами, сказанными ранее, во время ранее проведенных допросов.

После того, как эти показания были зачитаны, Тамара Андреева заявила, что на нее ранее было оказано давление со стороны силовиков. Свидетель утверждает, что дала показания против Ираиды Шалак под прессингом и в состоянии стресса.

«Когда вас забирают с работы полдевятого и привозят домой, а из-за дома выходит Росгвардия с автоматами — как преступников забирать. А дома у тебя находится лежачая мама после инсульта. Они приходят с обыском, ничего не объясняя. И потом везут в милицию и „прессуют“ тебя до семи вечера», — заявила свидетель. В итоге она не согласилась с тем, что записано в старом протоколе. «Там большее то, что я не говорила. Меня аж сейчас трясет, как вспомнишь те дни», — пояснила свидетель и потом заявила, что «там все неправда». Она рассказала, что в процессе допроса следователи отпустили ее переодеть и накормить больную мать.

Подробности о суде по «делу Шалак» читайте в «Столице на Онего».

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