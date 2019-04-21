Нас ждут "майские каникулы"

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Напомним, сколько дней отдыхаем на майские праздники.
В мае 2019 года в России будет два длинных выходных, сообщает "Роструд".
На первые майские праздники отдыхаем 5 дней: с 1 по 5 мая. На вторые майские праздники отдыхаем 4 дня: с 9 по 12 мая.
6,7,8 – рабочие дни.
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