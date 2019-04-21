Нас ждут "майские каникулы"

Напомним, сколько дней отдыхаем на майские праздники.

В мае 2019 года в России будет два длинных выходных, сообщает "Роструд".

На первые майские праздники отдыхаем 5 дней: с 1 по 5 мая. На вторые майские праздники отдыхаем 4 дня: с 9 по 12 мая.

6,7,8 – рабочие дни.