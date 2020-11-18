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Население Карелии продолжает сокращаться из-за коронавируса

Новости. Общество
09:37, 19 Ноября 2020
фото: © Гавриил Григоров/ТАСС
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За минувшие сутки в Карелии коронавирусная инфекция унесла еще три жизни, сообщили в оперштабе республики.

В Карелии 19 ноября подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончались 86-летняя жительница Петрозаводска и 67-летний житель поселка Нелгомозеро, в Республиканской инфекционной больнице умерла 71-летняя петрозаводчанка. Все пациенты, по информации врачей, имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших за время пандемии коронавируса в Карелии на 19 ноября составило 78 человек.

За минувшие 24 часа коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 343 человек. Всего инфицированных - 11410. Выздоровели 5514 пациентов.

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