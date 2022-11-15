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Население Карелии продолжает сокращаться, но не так быстро, как в прошлом году

Новости. Общество
11:35, 21 Ноября 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Колбасов

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Естественная убыль населения Карелии замедлилась в 2022 году.

Об этом говорят данные официальной статистики, приведенные в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

За 8 месяцев 2022 года число умерших в Карелии сократилось на 1161 человека по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но снизилась и рождаемость — на 476 человек.

В результате уровень рождаемости сократился на 12,9%, а смертности — на 13,9%. Естественная убыль населения по сравнению с соответствующим периодом 2021 года снизилась на 15,6%.

В целом по республике число умерших превысило число родившихся в 2,2 раза.

По предварительной оценке численность постоянного населения республики 1 сентября составила 599,7 тыс. человек. С начала года население сократилось на 3,4 тыс. человек.

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