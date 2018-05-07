Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:35, 07 Мая 2018

Население моногорода Карелии уменьшилось почти на 700 человек

По теме

В мэрии Петрозаводска назвали дома, которые будут снесены до 2 июля
07.05.18 15:19
Жители Карелии стали реже переезжать в другие регионы
07.05.18 15:01
Автошкола "Престиж" приняла участие в автопробеге "Победим вместе"
07.05.18 14:45
Все новости
Загрузка...

Об этом сообщили на планерке в городской администрации.

Тревожный звонок прозвучал на планерке в мэрии Костомукши, сообщает издание "64 параллель". Численность экономически активного населения города горняков снизилась почти на 700 человек.

Если в 2016 году в городе проживали 16 890 человек в возрасте от 15 до 72 лет, то в 2017 таковых осталось 16 204.

- Это много, и это нехороший показатель, который говорит о том, что мы начинаем деградировать, - прокомментировала цифры глава округа Анна Бендикова.

Причин такого падения численности взрослого населения может быть несколько, среди них и естественное старение людей, и отъезд жителей из Костомукши.

По теме

В мэрии Петрозаводска назвали дома, которые будут снесены до 2 июля
07.05.18 15:19
Жители Карелии стали реже переезжать в другие регионы
07.05.18 15:01
Автошкола "Престиж" приняла участие в автопробеге "Победим вместе"
07.05.18 14:45
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-05-07 14:51:47
Все проходит. И Костомукша пройдет.....
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.05.2018, 12:51
Стала известна судьба голодного лосенка, который ходил по трассе под Петрозаводском
05.05.2018, 10:58
ФОТО: Сестра скандальной телеведущей поделилась впечатлениями об отдыхе в Карелии
04.05.2018, 06:40
Следком назвал суммы взяток, которые получили обвиняемые по делу об обслуживании дорог в Карелии
06.05.2018, 22:11
СРОЧНО: В Карелии ребенка насмерть задавило бревнами
01.05.2018, 11:20
Пьяная девушка, врезавшаяся в забор петрозаводского университета, ждет суда в камере
01.05.2018, 12:50
ВИДЕО: Посмотрите, как сотрудники ДПС загнали пьяную петрозаводчанку на иномарке в ловушку

Аналитика

Сегодня 12:16
Политкухня
Победа в Европейском суде: что дальше? 3
Что означает победа Девлета Алиханова в Европейском суде по правам человека и когда он сможет выйти на свободу, - об этом мы расспросили его адвоката Михаила Шогина.
"Любой губернаторский рейтинг – это зеркало" 12
03.05.2018 12:24
"Если улицу забыли, значит так нужно?" 11
03.05.2018 11:22
Офтальмология едет в районы
28.04.2018 11:44
Улучшение инвестиционного климата стало главной темой энергетической конференции 2
27.04.2018 14:33
Вся аналитика

Чтиво

04.05.2018 10:09
Частная жизнь
Затопление - в подарок 3
Строительство многоквартирных домов для расселения аварийного фонда обернулось настоящим бедствием для жильцов частного сектора на улице Светлой в поселке Чална.
Щас спою! 5
28.04.2018 12:52
"Доклад окончен. Фото прилагаются" 7
27.04.2018 11:12
Бюджетные, но не простые: что мы знаем о китайских автомобилях 1
27.04.2018 10:22
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске вымыли памятник Ленина
Сегодня 12:34
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы введение платных парковок в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»