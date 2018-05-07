Население моногорода Карелии уменьшилось почти на 700 человек

Об этом сообщили на планерке в городской администрации.

Тревожный звонок прозвучал на планерке в мэрии Костомукши, сообщает издание "64 параллель". Численность экономически активного населения города горняков снизилась почти на 700 человек.

Если в 2016 году в городе проживали 16 890 человек в возрасте от 15 до 72 лет, то в 2017 таковых осталось 16 204.

- Это много, и это нехороший показатель, который говорит о том, что мы начинаем деградировать, - прокомментировала цифры глава округа Анна Бендикова.

Причин такого падения численности взрослого населения может быть несколько, среди них и естественное старение людей, и отъезд жителей из Костомукши.