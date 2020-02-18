Население "мутит воду", но администрация Петрозаводска "все порешала"

В Петрозаводске депутат горсовета Анишин назвал "дешевым пиаром" действия защитников парка "Каменный бор".

Возмущение депутата Александра Анишина вызвали публикации сайта "Столица на Онего", в которых сообщалось о протесте жителей Петрозаводска, разгоревшемся после внезапного и масштабного сноса деревьев в парке "Каменный бор". Анишин считает, что люди недовольны разрушением парка, поскольку не готовы принимать позитивную повестку и не умеют взаимодействовать с мэрией.

"Вчера не обратили внимание? На "Столице на Онего": Яша Степанов там, могила там, администрация, все такое, все непонятное. Администрация давным-давно собралась, все порешала, что куда переедет! У нас просто часть населения не хочет знать ничего хорошего", – сказал Анишин.

Однако слова парламентария из Петросовета противоречат репликам его же коллег из регионального Заксобрания.

Напомним, 14 февраля члены комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике признались в том, что информацией о сносе деревьев в петрозаводском парке не располагали даже они. По словам депутата Леонида Лиминчука, на месте вырубленного леса не было никаких информационных стендов. А парламентарий Алексей Исаев указал на то, что техника для расчистки территории была введена в лес ночью. Исаев и Лиминчук считают, что такое поведение инициаторов работ в итоге могло вывести из себя горожан.

Тем не менее, депутат Петросовета Анишин уверен, что волна протеста из-за лесных рубок в "Каменном бору" спровоцирована людьми, которые "мутят воду".

"Просто, получается, есть часть населения – вот такие, которые мутят воду. Они же не обратились в администрацию", – указал он. По оценке Анишина, противники сноса деревьев в городском парке намеренно расшатывают ситуацию, не желая контактировать с органами власти.

"Какие-то люди занимаются дешевым пиаром. Начинают раскачивать ситуацию. То есть они не в администрацию обратились. Они увидели, что лес срублен. Создали какую-то группу. И сразу начинают раскачивать людей: посмотрите, как все плохо", – сказал он.

Подробности читайте далее.