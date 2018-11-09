Населению Карелии пообещали снизить стоимость газоснабжения

Перевод на природный газ жилых домов в населенных пунктах Карелии позволит снизить стоимость услуг по газоснабжению населения в 5-7 раз.

Об этом на заседании правительства сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Олег Ермолаев.

По его словам, в следующем году системы газоснабжения для перевода на природный газа будут заменены в трех десятках домов Петрозаводска.

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