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Новости. Общество
09:52, 09 Ноября 2018
фото: pxhere.com / CC0 Public Domain

Населению Карелии пообещали снизить стоимость газоснабжения

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Перевод на природный газ жилых домов в населенных пунктах Карелии позволит снизить стоимость услуг по газоснабжению населения в 5-7 раз.

Об этом на заседании правительства сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Олег Ермолаев.

По его словам, в следующем году системы газоснабжения для перевода на природный газа будут заменены в трех десятках домов Петрозаводска.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
deep
2018-11-09 11:43:29
А само подключение, вроде бы, за счет жильцов (за кап. ремонт)? Но момент повышения цены на газ не за горами. Подсчитают потери от жидкого и поднимут на трубный.
Юрий
2018-11-09 12:00:40
deep, чьи потери? Администрация не получает никакой прибли от потребления сжиженного газа населением,поскольку это собственность акционерного общества Карелгаз. Наоборот, бюджет дотирует Карелгаз на десятки миллионов в целях способности населения выдерживать стоимость жидкого топлива. То что от перевода на природный газ бюджет будет освобождаться от обязанности платить монополисту поставщику СУГ Карелгаз администрация и республика очевидно только выиграет,а не проиграет.
deep
2018-11-09 12:47:20
Юрий, потери поставщика ГАЗОВ! Причем администрация и прибыль? Монополист захочет заполучить те же самые доходы от трубного, что и от жидкого, а поэтому поднимет и цену.
Саныч
2018-11-09 11:21:54
Да хорош заливать-то.
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