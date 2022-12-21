«Нашли следы лыж»: поиск пропавшей 16 декабря жительницы Приладожья Карелии прервали из-за непогоды

Спасатели рассказали о ходе поисков 38-летней жительницы Сортавалы, которая ушла кататься на лыжах почти неделю назад и не вернулась.

Как пишут в паблике Карельской поисково-спасательной службы, сообщение о том, что с 17 декабря неизвестно место нахождения жительницы Сортавалы 1985 года рождение поступило спасателям из полиции. По имеющейся информации женщина ушла на лыжную прогулку по льду в шхерах Ладожского озера в районе пролива Уйттосалми.

Сортавальские и петрозаводские спасатели искали лыжницу 19, 20 и 21 декабря.

«Для проведения работ привлекалось судно на воздушной подушке и квадрокоптер. Осмотрены проливы Уйттосалми, Ворссунсалми, Хонкасалонселькя, устье реки Тохма, остров Ройхансари. В результате работ обнаружены следы лыж. Пропавшая не найдена. Однако, из-за ухудшения погодных условий поисковые работы были приостановлены и возобновятся при их улучшении», - говорится в сообщении службы.

Ранее сообщалось, что 38-летняя ушла кататься на лыжах в сторону «Первого маяка» 16 декабря и пропала. На поиск женщины на Ладоге вышли спасатели и участники Добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАле́рт».