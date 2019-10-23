Нашлось объяснение, почему ликероводочный завод в Петрозаводске приостановил производство

Ликероводочный завод в Петрозаводске приостановил производство продукции и назвал Минсельхозу причины сложившейся ситуации.

Об этом сообщил "Вестям Карелии" представитель министерства сельского хозяйства республики Андрей Квасников, комментируя недавнее заявление главы ведомства Владимира Лабинова.

На торжественном собрании, посвященном Дню работников сельского хозяйства 18 октября, Лабинов сообщил о приостановке работы предприятия.

"Есть одно "но". Не сказать о нем было бы неправильным. К сожалению, у нас в этом году не работает ликеро-водочное предприятие "Алковорлд". Это существенно уменьшает поступление налоговых доходов", - сказал Лабинов.

По словам Квасникова, предприятие не производило продукцию в августе и сентябре. Данных за октябрь у Минсельхоза нет.

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