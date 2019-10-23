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Новости. Экономика
16:19, 23 Октября 2019
фото: ГТРК "Карелия"

Нашлось объяснение, почему ликероводочный завод в Петрозаводске приостановил производство

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Ликероводочный завод в Петрозаводске приостановил производство продукции и назвал Минсельхозу причины сложившейся ситуации.

Об этом сообщил "Вестям Карелии" представитель министерства сельского хозяйства республики Андрей Квасников, комментируя недавнее заявление главы ведомства Владимира Лабинова.

На торжественном собрании, посвященном Дню работников сельского хозяйства 18 октября, Лабинов сообщил о приостановке работы предприятия.

"Есть одно "но". Не сказать о нем было бы неправильным. К сожалению, у нас в этом году не работает ликеро-водочное предприятие "Алковорлд". Это существенно уменьшает поступление налоговых доходов", - сказал Лабинов.

По словам Квасникова, предприятие не производило продукцию в августе и сентябре. Данных за октябрь у Минсельхоза нет.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Писарев
2019-10-23 17:05:20
Парфен красава, держит уровень, как всегда кругом говно.

Гриша
2019-10-23 16:54:47
Всё у нас в Карелии идёт своим чередом , т.е совсем ничего не идёт . Кругом провалы , завалы , но только не работа . Кумовство и не профессионализм чиновников даёт о себе знать .Поэтому и приезжий бизнес так себя ведёт . непредсказуемо .
бюджет
2019-10-23 16:52:51
Что б такие халявные, по поводу кэша, чудеса не останавливались их надо передовать в госсобственность . И на пенсии деньги будут, и траволта здоровья пропадёт.
кир
2019-10-23 16:50:00
Чтоб он совсем загнулся, пособник электората.
zanoza
2019-10-23 16:46:14
Так уж и не работает? Ушли в подполье , так выгоднее работать , налогов платить не надо :)
Гость
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