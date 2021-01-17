Нашлось объяснение, почему сократится число переселенцев в Карелию из регионов бывшего СССР

Число иностранных граждан – жителей бывших республик СССР – желающих переселиться в Карелию будет сокращаться, несмотря на различные льготы и материальную помощь.

Такое мнение высказала начальник управления труда и занятости Республики Карелия Елена Фролова на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.

"Я могу взять на себя смелость утверждать, что потенциал этой программы постепенно исчерпывается… Тот возрастной состав людей, которые были раньше нашими согражданами, которые хорошо владеют русским языком, постепенно исчерпается... Молодые люди, которые родились и выросли за рубежом – они уже не так хорошо знают русский язык и не так хорошо уже, наверное, могут адаптироваться к проживанию на территории Российской Федерации…Это такие обстоятельства, которые будут способствовать постепенному снижению числа соотечественников добровольно переселяющихся…", - сказала начальник Управления.

Переселенцы получают различные меры поддержки, которые будут расширены с 2021 года.

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