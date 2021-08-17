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Насосы для нефти и нефтепродуктов

Новости. Общество
09:03, 18 Августа 2021

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Нефтяной насосный агрегат — обязательное оборудование для проведения работ с нефтью и продуктами.

Насос используется в разных местах откачивания и забора материала. С его помощью осуществляется транспортировка и выдача рабочей среды, а также перемещение жидкости внутри нефтебазы.

Нефтяной насос является гидравлическим агрегатом, который устанавливается в резервуаре для транспортировки нефтепродуктов. На отечественном рынке оборудование представлено несколькими видами. Подбор осуществляется в зависимости от типа рабочей среды и объемов транспортировки.

ОАО «Торговый дом «Воткинский завод» производит и реализует нефтегазовое оборудование на выгодных условиях. При его изготовлении максимум внимания уделяется качественным показателям. Поэтому предлагаемые насосные агрегаты востребованы не только в стране, но и за её пределами.

Все изделия соответствуют установленным нормативам, имеют все требуемые разрешения на использование и сертификаты. В каталоге имеются агрегаты для добычи и перекачки, а также подачи нефтепродуктов с основными параметрами, что позволит сделать правильный выбор.

Нефтегазовое оборудование от производителя установлено и эксплуатируется на многих предприятиях и заводах. Приобрести насосный агрегат для нефтепродуктов, а также заказать дополнительное оборудование можно на сайте pump.topol.ru. Здесь также присутствует информация о каждом варианте техники с основными характеристиками. Чтобы узнать действующую цену и задать интересующие вопросы, необходимо заполнить определенную форму, после чего менеджеры выйдут на связь в ближайшее время.

Требования к насосным агрегатам

Данные агрегаты работают в опасной среде, поэтому к ним предъявляются строжайшие требования:

• Выносливость и надежность. Исключительная работа агрегата оказывает влияние на безопасность. Важно, чтобы расчет производился с учетом существующих условий работы, включая вязкие продукты либо с содержанием примесей;
• Климатическое исполнение. Оборудование для перекачки нефтепродуктов используется повсеместно. Поэтому важно, чтобы оно справлялось с низкими и высокими температурами;
• Производительность. Оборудование должно справляться с подъемом сырой нефти с больших глубин. Техника предназначается для работы при высоком давлении, требуемом для транспортировки вязкого сырья.

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