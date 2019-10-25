Настя Каменских исполнила эротический танец в стрингах (ВИДЕО)

Секс-бомба поделилась яркими моментами отпуска на курорте.

Супруги наслаждаются красивыми пейзажами и обществом друг друга на берегу Тихого океана.

Настя повысила градус эротики, взяв в руки кокос. Певица с тропическим фруктом в руках исполнила сексуальный танец на песке, пишет Cosmopolitan.

Жена Потапа накануне отпуска высказалась о совместной жизни с рэпером. Певица отметила, что старается готовить только "правильные" блюда.

"Вынесла из дома муку, масло, готовлю только на оливковом. Обычно я готовлю полезную еду на два-три дня. Делаю пасту, запекаю рыбу, котлеты из кролика. Обычно за раз готовлю 50 котлет. Но, бывает, их хватает на один день. У Леши хороший аппетит", – отметила Настя.