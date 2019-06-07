Настя Каменских рассказала о беременности

Настя Каменских дала первый концерт в статусе "замужем", а после выступления певица прокомментировала слухи о беременности.

Две недели назад Настя Каменских вышла замуж –за рэпера Потапа. С тех пор фанаты активно обсуждают беременность звезды. Многие утверждают, что якобы заметили у артистки округлившийся живот на фотографиях с медового месяца в Турции.

На концерте в Киеве певица опровергла домыслы фанатов, пишет Cosmopolitan.



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"Все уже пишут, что я беременна. Но я не беременна. Я просто была в Турции и обожралась", – рассказала Настя.

Потап во время свадебного путешествия тоже ни в чем себе не отказывал. Музыкант признался, что за время отдыха набрал лишних килограммов.

После свадьбы супруги наконец позволили себе расслабиться. До торжества артисты активно боролись с лишним весом. Настя сбросила 20 килограммов, а Потап более 30.