Настоятель храма проверил, как живут трудные подростки в Петрозаводске

В столице Карелии прошел рейд по квартирам несовершеннолетних осужденных, который провели сотрудники УФСИН совместно с настоятелем Сретенского храма Леонидом Леонтюком.

В Петрозаводске состоялся рейд с проверкой по месту жительства несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете уголовно-исполнительной инспекции карельского УФСИН.

В рейде приняли участие психологи инспекции, представитель общественной организации "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей", а также настоятель Сретенского храма, протоиерей Леонид Леонтюк.

"В ходе проведения мероприятия были проверены не только условия проживания несовершеннолетних, но также осуществлялось консультирование подростков и их законных представителей, направленное на духовно-нравственное воспитание", - сообщили в УФСИН.

Ранее сообщалось, что семь заключенных в Карелии сделали шаг к отказу от алкогольной и наркотической зависимости.