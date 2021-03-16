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Настоятель храма проверил, как живут трудные подростки в Петрозаводске

Новости. Общество
11:02, 17 Марта 2021
фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК
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В столице Карелии прошел рейд по квартирам несовершеннолетних осужденных, который провели сотрудники УФСИН совместно с настоятелем Сретенского храма Леонидом Леонтюком.

В Петрозаводске состоялся рейд с проверкой по месту жительства несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете уголовно-исполнительной инспекции карельского УФСИН. 

В рейде приняли участие психологи инспекции, представитель общественной организации "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей", а также настоятель Сретенского храма, протоиерей Леонид Леонтюк. 

"В ходе проведения мероприятия были проверены не только условия проживания несовершеннолетних, но также осуществлялось консультирование подростков и их законных представителей, направленное на духовно-нравственное воспитание", - сообщили в УФСИН.

Ранее сообщалось, что семь заключенных в Карелии сделали шаг к отказу от алкогольной и наркотической зависимости.

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