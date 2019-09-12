Настойчивые мошенники украли у пенсионерки из Петрозаводска 40 тысяч рублей

В полицию заявлением о мошенничестве обратилась 58-летняя горожанка, сообщили в МВД Карелии.

Пенсионерка из Петрозаводска лишилась 40 000 рублей.

Она рассказала полицейским, что ей на мобильный телефон поступил звонок с незнакомого номера. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с карты петрозаводчанки в настоящий момент злоумышленники списывают деньги – необходимо срочно остановить их.

Для идентификации себя как работников банковского учреждения прислали ей смс-сообщение с номера, схожего с коротким номером банка. Это убедило петрозаводчанку в реальности угрозы.

Она сообщила звонившим номер карты, код безопасности, указанный на обратной стороне пластика и пароль. После этого с карты исчезло 40 тысяч рублей.

В беседе с полицейскими потерпевшая призналась, что была застигнута врасплох настойчивостью собеседников.