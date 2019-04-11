Настройка регионального законодательства помогла укреплению экономики Карелии, заявил Шандалович

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович обсудил в правительстве республики вопросы социально-экономического развития региона.

Как рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков, в прошлом году был создан хороший задел для дальнейшего повышения инвестиционной активности, существенно расширен перечень мер господдержки бизнеса, законодательно при поддержке депутатов было введено порядка 12 новых мер поддержки, включая малое и среднее предпринимательство. Объем инвестиций в основной капитал в 2018 году составил 41,2 млрд рублей. Положительную динамику показали обрабатывающая и строительная отрасли, сельское хозяйство и др.

"Отрадно отметить укрепление экономики республики, что демонстрируют представленные экономические показатели. Безусловно, это результат синергии бизнеса, органов исполнительной власти и настройки нашего регионального законодательства. В течение нескольких последних лет мы приняли несколько пакетов законов для развития инвестиционной деятельности, поддержки малого и среднего бизнеса", - сказал Шандалович.

Министр экономического развития Павел Буренков отметил, что принятые меры поддержи являются эффективными. Они способствовали развитию предприятий, увеличению объемов налоговых поступлений, росту числа занятых в сфере малого и среднего бизнеса.

"Я хотел бы поблагодарить вас, Элиссан Владимирович, и в вашем лице все Законодательное собрание Республики Карелия, которое всегда позитивно реагирует на инициативы по изменению законодательства. Мы стараемся работать плечом к плечу для того, чтобы сделать инвестиционную привлекательность республики лучшей в России", - сказал Буренков.