Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:40, 23 Марта 2019
фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

Наталья Орейро попросила у Путина российское гражданство

Загрузка...

Уругвайская певица не менее 15 раз была в России и теперь захотела получить наш паспорт.

Наталья появилась на шоу "Вечерний Ургант" в ярко-красном комбинезоне с глубоким вырезом на спине. Наряд с такой особенностью она выбрала не случайно: на спине у певицы расположилась "татуировка" с перечнем городов, в которых она выступит в России.

Сама Наталья призналась, что не может запомнить даты концертов и названия городов, поэтому она и решила нанести такой рисунок на тело, пишет Cosmopolitan.


Instagram

Орейро заявила, что не менее 15 раз была в России и теперь ей осталось только получить российский паспорт. Артистка публично обратилась к президенту Владимиру Путину и попросила выдать ей паспорт. Звезда отметила, что в этой стране паспорта выдает только Путин. Она пообещала, что будет даже "более русской, чем Жерар Депардье". В разговоре при этом Наталья старалась использовать русские слова, демонстрируя свое владение языком.

Наталье Орейро пришлось столкнуться с настоящей атакой фанатов, когда она прилетела в Санкт-Петербург. Артистка в конце прошлого года выпустила клип, который снялав подмосковной Балашихе. Для чемпионата мира по футболу в России певица специально записала новую песню.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.03.2019, 19:10
Егор Крид попал в гей-скандал
23.03.2019, 13:00
ВИДЕО: В Петрозаводске сотрудники ГИБДД ведут скрытое наблюдение за водителями
18.03.2019, 12:32
Никто, кроме нас
17.03.2019, 15:22
ФОТО: Сотни жителей Петрозаводска выстроились в очередь за почти халявной пиццей
16.03.2019, 12:08
В подъезде жилого дома в Петрозаводске обнаружен труп мужчины
18.03.2019, 19:10
Опубликован рейтинг лидеров "Евровидения-2019"

Аналитика

22.03.2019 16:22
Капитал
МегаФон отчитался о росте скачиваемого трафика
Компания МегаФон отчиталась о результатах работы за прошлый год.
"Ну, вы, ребята, даете!" 7
22.03.2019 12:33
"Под ответственность попадают все" 4
20.03.2019 16:21
Кэшбэк как новая "фишка" мобильной связи
20.03.2019 10:10
"Они виноваты и с этим будут жить" 4
18.03.2019 14:08
Вся аналитика

Чтиво

19.03.2019 14:09
Личное мнение
Из жизни фруктов 3
Как советская экранизация итальянских сказок становится в России социально-политической реальностью.
Никто, кроме нас 1
18.03.2019 12:32
Приспособление во всем 13
11.03.2019 11:04
Символ прошлого 12
06.03.2019 13:45
архив чтиво

Медиа

"СТОП-КАДР" с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.03.2019 10:22
все фото и видео

Опрос

Если бы парламентские выборы состоялись в этом году, за какую партию вы бы проголосовали?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»