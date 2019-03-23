Наталья Орейро попросила у Путина российское гражданство

Уругвайская певица не менее 15 раз была в России и теперь захотела получить наш паспорт.

Наталья появилась на шоу "Вечерний Ургант" в ярко-красном комбинезоне с глубоким вырезом на спине. Наряд с такой особенностью она выбрала не случайно: на спине у певицы расположилась "татуировка" с перечнем городов, в которых она выступит в России.

Сама Наталья призналась, что не может запомнить даты концертов и названия городов, поэтому она и решила нанести такой рисунок на тело, пишет Cosmopolitan.



Instagram

Орейро заявила, что не менее 15 раз была в России и теперь ей осталось только получить российский паспорт. Артистка публично обратилась к президенту Владимиру Путину и попросила выдать ей паспорт. Звезда отметила, что в этой стране паспорта выдает только Путин. Она пообещала, что будет даже "более русской, чем Жерар Депардье". В разговоре при этом Наталья старалась использовать русские слова, демонстрируя свое владение языком.

Наталье Орейро пришлось столкнуться с настоящей атакой фанатов, когда она прилетела в Санкт-Петербург. Артистка в конце прошлого года выпустила клип, который снялав подмосковной Балашихе. Для чемпионата мира по футболу в России певица специально записала новую песню.