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Наталья Рудова сменила имидж и показала торчащую грудь (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
21:30, 24 Апреля 2020
фото: © instagram.com/rudovanata
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Актриса решила внести разнообразие в свою жизнь на самоизоляции.

Наталья Рудова внезапно изменила цвет волос. Результатом содеянного актриса поделилась в личном микроблоге в Instagram. Подписчики привыкли видеть свою любимицу блондинкой с каре, однако сама Наталья, судя по всему, от стабильности устала и решилась на кардинальные изменения, пишет Teleprogramma.

На новом снимке актриса появилась с нежно-розовыми волосами, продолжив, тем самым, тенденцию, заданную Настей Ивлеевой.

Наталья надела спортивный топ и показала красивую грудь.

"Fifth element. Кукла Наташа", – написала Рудова.

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