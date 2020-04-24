Наталья Рудова сменила имидж и показала торчащую грудь (ФОТО)

Актриса решила внести разнообразие в свою жизнь на самоизоляции.

Наталья Рудова внезапно изменила цвет волос. Результатом содеянного актриса поделилась в личном микроблоге в Instagram. Подписчики привыкли видеть свою любимицу блондинкой с каре, однако сама Наталья, судя по всему, от стабильности устала и решилась на кардинальные изменения, пишет Teleprogramma.

На новом снимке актриса появилась с нежно-розовыми волосами, продолжив, тем самым, тенденцию, заданную Настей Ивлеевой.

Наталья надела спортивный топ и показала красивую грудь.

"Fifth element. Кукла Наташа", – написала Рудова.