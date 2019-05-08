Наталья Водянова показала себя без макияжа на массажном столе

Российская супермодель рассказала, что готовилась к ежегодному Балу Института костюма Met Gala, но в итоге решила пропустить мероприятие.

Наталья сделала массаж и сфотографировалась после процедуры. На снимке она позирует на массажном столе под одеялом, подняв руки, пишет Cosmopolitan.ru.

"Я могла прогулять Met Gala, но ни за какие коврижки не пропустила бы подготовку к нему. Спасибо за массаж. Кто рано ложится, тот рано встает", – написала Водянова в Instagram.

В комментариях Наталья объяснила, почему пропустила Бал Института костюма.

"Мне было так приятно находиться в Нью-Йорке и смотреть это удивительное событие в Instagram,лежа в кровати", – призналась звезда.