Наталья Водянова показала себя без макияжа на массажном столе

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Российская супермодель рассказала, что готовилась к ежегодному Балу Института костюма Met Gala, но в итоге решила пропустить мероприятие.
Наталья сделала массаж и сфотографировалась после процедуры. На снимке она позирует на массажном столе под одеялом, подняв руки, пишет Cosmopolitan.ru.
"Я могла прогулять Met Gala, но ни за какие коврижки не пропустила бы подготовку к нему. Спасибо за массаж. Кто рано ложится, тот рано встает", – написала Водянова в Instagram.
В комментариях Наталья объяснила, почему пропустила Бал Института костюма.
"Мне было так приятно находиться в Нью-Йорке и смотреть это удивительное событие в Instagram,лежа в кровати", – призналась звезда.
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