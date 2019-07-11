Наташа Королева выложила в Сеть фото ню

Звезда повторила идею фотографии, которой поделилась Светлана Лобода.

Таким образом жена Сергея Глушко решила помирить певицу с американской блогершей Nude Yoga Girl, пишет Cosmopolitan.



"В свои "ягодные" 46 я психанула, вспомнила свое цирковое прошлое,а тут – "шкандаль"! Деффчонки, не ссорьтесь! Вы – богини! Вы – прекрасны! И мир прекрасен", – подписала Наташа Королева.

Светлана Лобода оценила откровенный снимок жены Тарзана.



"Это же огонь. Обожаю", – восторженно отметила она, сделав репост фотографии.

Вчера Лобода подшутила над поклонниками, показав в своем Instagram голую женщину,которую приняли за певицу. Артистка выложила фото модели, известной под ником Nude Yoga Girl.

После этого американка обвинила Лободу в нарушении авторских прав. Более того, как утверждает блогерша, россиянка отретушировала кадр.