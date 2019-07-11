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Новости. Общество
21:30, 11 Июля 2019
фото: Legion-Media

Наташа Королева выложила в Сеть фото ню

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Звезда повторила идею фотографии, которой поделилась Светлана Лобода.

Таким образом жена Сергея Глушко решила помирить певицу с американской блогершей Nude Yoga Girl, пишет Cosmopolitan. 

"В свои "ягодные" 46 я психанула, вспомнила свое цирковое прошлое,а тут – "шкандаль"! Деффчонки, не ссорьтесь! Вы – богини! Вы – прекрасны! И мир прекрасен", – подписала Наташа Королева.


instagram.com/koroleva__star

Светлана Лобода оценила откровенный снимок жены Тарзана.

"Это же огонь. Обожаю", – восторженно отметила она, сделав репост фотографии.

Вчера Лобода подшутила над поклонниками, показав в своем Instagram голую женщину,которую приняли за певицу. Артистка выложила фото модели, известной под ником Nude Yoga Girl.

После этого американка обвинила Лободу в нарушении авторских прав. Более того, как утверждает блогерша, россиянка отретушировала кадр.

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