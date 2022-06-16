Нацбанк Карелии объяснил причины замедления роста цен в республике

Годовая инфляция в Карелии в мае снизилась до 19,5% благодаря снижению дефицита и повышенного спроса со стороны покупателей на ряд товаров.

Об этом говорится в аналитическом обзоре отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ – Национального банка по Республике Карелия.

«Российские тепличные комплексы увеличили объемы производства, возросли импортные поставки, в результате предложение овощей расширилось, и рост цен на них замедлился. В мае медленнее, чем месяцем ранее росли цены на огурцы и помидоры, капусту, картофель и морковь, свекла подешевела в годовом выражении. В мае замедлился рост цен на обрезную доску, древесно-стружечные плиты и бензин. Этому способствовало увеличение предложения пиломатериалов и моторного топлива на внутреннем рынке», - говорится в сообщении.

Годовую инфляцию в мае в Карелии сдерживало и снижение потребительской активности. Благодаря этому замедлилось удорожание легковых автомобилей, смартфонов, компьютеров, телевизоров и фотоаппаратов.

Вместе с тем, отметили в Нацбанке, из-за подорожавших комбикормов, ветеринарных препаратов и оборудования ускорился годовой рост цен на молочную продукцию, а возросшие издержки производителей отразились на ценах на кондитерские изделия – конфеты, печенье, торты и шоколад.