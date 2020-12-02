Национальные парки Карелии и Архангельской области создадут коридор для оленей

Между Водлозерским и Кенозерским национальными парками планируют открыть экологический коридор.

Вопрос сохранения численности дикого лесного северного оленя обсудили руководители Водлозерского парка с представителями отделения Всемирного фонда дикой природы.

"Задачу восстановления популяции на территории соседних с Парком областей может решить создание между Водлозерским и Кенозерским национальными парками экологического коридора – территории, где будет восстановлена естественная среда обитания оленей путем ограничения рубок и ряда других мер.



Создание экологического коридора актуально для сохранения и восстановления численности популяции и других видов: глухаря, летяги", – говорится в сообщении пресс-службы Водлозерского парка.

На встрече обсуждались также вопросы сотрудничества Парка с отделением Фонда в области научных исследований, мониторинга окружающей среды, охраны территории, экологического просвещения населения и туризма.

Ранее лесной олень устроил гарем в национальном парке Карелии.